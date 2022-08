'Vamos salvar a Zona Franca', diz Braga ao oficializar candidatura ao governo do Amazonas

Manaus/AM - Durante a Convenção MDB, Federação PT, PCdoB, PV, PSD, que lançou Eduardo Braga como candidato ao Governo do Amazonas, o emedebista reforçou o combate à fome e ao desemprego, principais pilares do seu governo e ainda sobre alavancar a economia com a Zona Franca de Manaus. Ao lado de aliados políticos, Braga ainda falou do apoio de Lula e demais candidatos que integram sua chapa.

Com o lema “Pra crescer tem que mudar” e ao som do Hino Nacional entoado pela cantora Márcia Siqueira, a convenção que lançou Braga começou às 9h desta sexta-feira (5), no Copacabana Chopperia, localizada na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Logo que chegou, o candidato foi abraçado por uma multidão e levado até o palco onde discursou.

“Quero pedir que Deus dê a inspiração para que possamos fazer que o Amazonas volte a crescer para que possamos enfrentar aquele que é o maior de todos os nossos desafios que é a fome. Hoje aqui, milhares de pessoas representam não só Manaus, mas os nossos interiores. Não posso deixar de agradecer aos prefeitos que aqui estão, lideranças do interior que aqui estão. O povo que enfrentou barreira policial, outras dificuldades, mas vieram aqui dizer sim à esperança e a democracia e não à fome e ao desemprego”, disse.

Ao lado da vice, Anne Moura e de Vanessa Grazzioti, Eron Bezerra, Sinésio Campos e outras lideranças políticas, Braga citou a participação de Omar Aziz e Sandra Braga, ambos candidatos ao Senado pelo Amazonas e de Lula, candidato do PT à Presidência.

“Pensei muito antes de me lançar como candidato. Olhei para o lado e não vi um governo que tenha projeto e um governador que tenha compromisso com o povo. Nesta aliança, Omar representa voz e força no Senado. Assim como a Sandra minha esposa que vão trazer emendas para o interior crescer. Voltaremos construir casas, hospitais, daremos segurança para as famílias. Esse é o nosso compromisso, nossa luta. Alguém quer que o autoritarismo cresça no Brasil? A democracia tem nome e sobrenome, Luís Inácio Lula da Silva. Nós vamos salvar a Zona Franca porque vamos eleger Lula e Braga. Vamos voltar a ser um povo feliz no interior e na capital”, ressaltou.

O candidato do MDB ainda citou a força do também candidato ao governo pelo Cidadania/PSDB Amazonino Mendes ao reconhecer o trabalho dele realizado no Estado. “Fez muito pelo Amazonas, mas a vida pública estabelece novos desafios e novas lutas. É preciso ter força, articulação, apoio político e projetos e é isso que estamos aqui apresentando para o povo e pedindo Lula presidente e Eduardo governador”, completou.

Braga lança candidatura ao Governo do Amazonas pic.twitter.com/Ln4oBNHJij — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 5, 2022

Estiveram presentes apoiadores de Manaus e cidades do interior como Carauari, Iranduba, Manacapuru, Ipixuna, Presidente Figueiredo, Nova Olinda do Norte, Manaquiri. Pouco antes do início da convenção, o Partido dos Trabalhadores (PT) nacional, por indicação direta do ex-presidente da República, Lula, anunciou a escolha de Anne Moura para ser vice-governadora do Amazonas de Eduardo Braga.

Mesmo com o local da convenção lotado, diversos ônibus foram impedidos de chegarem à Convenção após serem barrados em uma blitze na Avenida do Turismo minutos antes do início do evento. Vídeos que circulam nas redes mostram a indignação dos apoiadores.

Conforme calendário fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções podem ocorreu até esta sexta, 5 de agosto. A partir de então, o partido fica apto a registrar a candidatura — o prazo é o dia 15 de agosto e em seguida o candidato pode começar a sua campanha.