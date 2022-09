Vamos escancarar a porta da democracia ao eleger travesti para o Congresso, diz Erika Hilton

A candidata ainda afirmou que a sua presença no Congresso também é uma medida de enfrentamento à violência política. "Faz com que as pessoas comecem a nos enxergar, faz com que nossas vozes comecem a ser ouvidas, faz com que nossos corpos comecem a chegar em espaços", concluiu.

"Ao trazer estas pautas comigo e com o meu corpo acho que estamos esticando a corda da democracia, e levaremos vozes importantes [para o Congresso]", afirmou a candidata. "Nós, que somos a maior parte da população brasileira, sabemos quais são os desafios que enfrentamos e qual é a missão que o parlamento tem com os nossos direitos."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.