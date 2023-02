Valdemar diz à PF que afirmação sobre minuta golpista na 'casa de todo mundo' foi metáfora

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Polícia Federal nesta quinta-feira (2) que foi uma "metáfora" a declaração que deu durante uma entrevista sobre a existência de propostas de minutas de teor golpista em poder de autoridades ligadas aos governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele afirmou que "recebeu duas ou três propostas dessas" sem identificação e que ao dizer que "esses documentos tinham na casa de todo mundo, que não quis defender ninguém.

Valdemar disse também aos investigadores que falou de "forma genérica", uma "força de expressão", e que após receber essas propostas "simplesmente 'moía'", em uma referência a picotá-las em uma trituradora de papeis.

Uma cópia de uma minuta para que Bolsonaro decretasse o Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral, visando mudar o resultado das eleições, foi apreendida pela PF na casa do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

O dirigente do PL entregou seu celular espontaneamente à polícia para ser periciado.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), havia autorizado na terça-feira (31) o interrogatório do presidente do PL. "As afirmações de Valdemar Costa Neto, ao dizer que teve consigo minutas semelhantes, de caráter manifestamente ilegal e inconstitucional, devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação", escreveu na ocasião o magistrado.

O pedido da PF foi feito no inquérito que tem entre os investigados, além de Torres, o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Sousa Oliveira e o ex-comandante da Polícia Militar Fábio Augusto Vieira.