Único modelo de tanque em desfile de Bolsonaro chama atenção com fumaça preta

Mais moderno, o veterano das GLOs do Rio Mowag Piranha, de fabricação suíça e comprado nos anos 2000 para operar inicialmente na missão de paz liderada pelo Brasil no Haiti, também foi deslocado.

O Brasil opera quase 50 desses monstrengos de 26 toneladas quando carregado, em ação desde o começo dos anos 1970 nos EUA, metade da frota sendo recente: os veículos foram comprados em 2014, após terem sido usados em ações como a tomada do Complexo do Alemão.

Segundo a definição do referencial "Balanço Militar", publicado anualmente pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres, só pode ser chamado de tanque (ou "tanque de combate principal", no jargão) veículos blindados sobre lagartas com um canhão de ao menos 75 milímetros montado em torre com giro e peso igual ou superior a 25 toneladas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O insólito desfile de blindados pelas ruas de Brasília na manhã desta terça (10) utilizou equipamentos deslocados do Rio de Janeiro para o maior exercício anual de forças terrestres da Marinha do Brasil, a Operação Formosa.​

