União Brasil tenta convencer Moro a concorrer a deputado dizendo que ele será líder de um movimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em esforço de convencimento para que Sergio Moro dispute as eleições como deputado federal, dirigentes da União Brasil têm dito que ele não será recebido como um parlamentar como os demais, mas sim como líder de um movimento político, com aliados, seguidores e bancada no Congresso.

