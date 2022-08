União Brasil indica deputado Geninho Zuliani para vice de Rodrigo Garcia em SP

"Edson Aparecido representa a cidade de São Paulo, que é determinante na eleição de Rodrigo Garcia", diz Fabio Lepique, secretário-executivo de Nunes e membro do diretório paulista do PSDB.

O argumento utilizado é o de que o MDB poderá concentrar muito poder em 2026, quando Nunes poderá estar na prefeitura (caso reeleito) e Edson Aparecido no comando do governo do estado, já que Garcia (se reeleito) provavelmente disputará outro cargo, como Senado ou Presidência.

Um acordo inicial da chapa previa que o MDB indicaria o vice e o União, o candidato ao Senado. No entanto, com a desistência de José Luiz Datena, que inicialmente disputaria o Senado pelo União, o partido passou a propor o vice.

