União Brasil formaliza apoio a Rodrigo Garcia para governador de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O União Brasil anunciou, nesta terça-feira (21), através de comunicado, o seu apoio à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo de São Paulo. O partido é uma fusão do DEM e do PSL. Garcia, que é atual vice do governador João Doria, foi filiado ao Democratas antes de migrar para o PSDB neste ano.

"O União Brasil é um jovem partido, mas que carrega a experiência e a capacidade de seus integrantes. Rodrigo Garcia tem suas raízes em nossos quadros, onde construiu sua brilhante trajetória de homem público", afirma a sigla em trecho da nota.

"Apoiá-lo representa manter São Paulo no caminho da prosperidade, do crescimento econômico e da justiça social. Representa também um importante passo no caminho de selar novas alianças regionais que possam unir o Brasil em torno de um grande projeto de pacificação nacional, com foco na retomada do crescimento e na geração de emprego e renda", acrescenta o partido.

Com a perspectiva de assumir o comando da máquina paulista em abril, quando Doria deve deixar o governo para disputar o Palácio do Planalto, Garcia avançou nas articulações partidárias e deve ter um palanque mais amplo em sua campanha em São Paulo do que seu padrinho político no plano nacional, o que pode levar a situações inusitadas.

Além do União Brasil e do MDB, Garcia deve receber o apoio do Cidadania e tem bom trânsito no Progressistas, no Republicanos, no Solidariedade e até no Podemos.

Em relação ao cenário nacional, o União Brasil negocia eventual aliança com o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro (Podemos).