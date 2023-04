União Brasil discute possível saída da ministra Daniela Carneiro na quarta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Executiva Nacional do União Brasil deve se reunir no próximo dia 26, e um dos temas em pauta deve ser o pedido de saída do partido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Uma ala defende que ela seja liberada para se desfiliar, sem que haja pedido do mandato na Justiça. "Ninguém deve ficar em algum lugar contra sua vontade", diz o senador Davi Alcolumbre (AP).

A ministra apresentou pedido de desfiliação ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no último dia 6. Também pedem desfiliação da legenda, no mesmo processo, os deputados Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Juninho do Pneu, Ricardo David e Marcos Soares, todos do Rio de Janeiro.

A ministra se tornou foco de crise no governo logo nos primeiros dias do mandato quando a Folha mostrou vínculos políticos dela com milicianos no Rio de Janeiro. Daniela, por exemplo, recebia apoio político do ex-vereador Marcio Pagniez, conhecido como Marcinho Bombeiro, preso preventivamente.

Na ação em tramitação Justiça Eleitoral, os parlamentares afirmam que o presidente da sigla, Luciano Bivar, chegou a bloquear senhas de acesso ao sistema usado para realização de convenções municipais. "Tal conduta não passa de sorrateira manobra política, para centralizar o poder partidário em si e seus asseclas."