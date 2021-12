União Brasil deve formalizar apoio a Rodrigo Garcia ao governo em jantar em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União Brasil deve formalizar nesta terça (21) seu apoio à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo de São Paulo. Um jantar reservado está marcado, e uma nota oficial deve ser divulgada sobre o acordo. Por ora, o apoio da nova sigla que surge da junção entre PSL e DEM é exclusivamente para o governo estadual. O partido negocia se terá o cargo de vice da chapa do tucano ou para disputar o Senado Federal. Como mostrou o Painel na semana passada, o deputado Júnior Bozella (PSL-SP) se encontrou com Garcia na quarta (15) e, na conversa, falaram sobre a questão do vice. Segundo o parlamentar, se a legenda ficar com esse cargo chapa, é seu nome que será indicado. A União ainda não definiu o que vai fazer sobre a candidatura a presidente da República. A cúpula da legenda tem dito que as definições dos palanques estaduais podem ajudar a desembaralhar o cenário nacional.

