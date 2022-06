União Brasil decide apoiar Alexandre Kalil para o governo de Minas Gerais

Kalil terá como principal adversário no pleito o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que busca a reeleição. A campanha no estado, embora ainda não tenha começado oficialmente, tem sido marcada pela agressividade nas declarações entre os dois adversários políticos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O União Brasil decidiu nesta segunda-feira (13) apoiar a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, do PSD. O acordo foi facilitado pelo fato de o PSD não ter candidato presidencial.

