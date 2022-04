União Brasil convida Rodrigo Garcia a concorrer em SP pelo partido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O União Brasil, que acabou de finalizar a filiação do ex-juiz Sergio Moro, formalizou nesta sexta-feira (1º) um convite de filiação a Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo e provável candidato tucano para seguir no posto.

A convocação, feita por meio de uma carta oficial do partido, também encoraja Garcia a concorrer para governador pelo União. Para mudar de partido e ainda concorrer nas eleições de 2022, Rodrigo Garcia precisaria fazer sua decisão ainda nesta sexta-feira, devido à janela partidária.

Assinam a carta dirigentes estaduais do União Brasil, que citam, como motivo do convite, a instabilidade dentro do PSDB. Além disso, esta comunicação do União Brasil é conectada às ações de João Doria nesta quinta-feira (31), quando o político e pré-candidato à Presidência cogitou ficar no cargo de governador e não concorrer a presidente do Brasil.

A cúpula do União Brasil destaca a suposta união interna do partido e o "ambiente pacificado" para Garcia.

De acordo com o deputado Alexandre Leite, da tesouraria do União, "é preciso que a candidatura de Rodrigo Garcia seja conduzida em um ambiente pacificado. No União, ele vai encontrar porto seguro, apoio e estrutura necessários para uma campanha que acreditamos vitoriosa".

Até a publicação deste texto, o governador Rodrigo Garcia não se pronunciou sobre o convite do União Brasil.