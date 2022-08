União Brasil anuncia senadora Soraya Thronicke como pré-candidata à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União Brasil lançou a senadora Soraya Thronicke como pré-candidata da legenda à Presidência da República.

O anúncio foi feito pelo presidente da agremiação, o deputado federal Luciano Bivar, na tarde desta terça-feira (2), em evento na cidade de São Paulo.

"Agradeço o convite de ter sido escolhida para substituir nesse momento o presidente Luciano Bivar. É uma tarefa muito difícil", disse Soraya no evento. "Pernambico chamou o Luciano Bivar. O partido me chamou também. São missões que a vida nos coloca e eu pretendo honrar", afirmou ela.

"É um momento sério que exige de nós, pessoas públicas, uma atenção edobrada. Nós, que estamos nos verdadeiros bastidores, sabemos o que o país vem passando. Então não poderíamos ser omissos nesse momento", afirmou a senadora.

A decisão de propor Soraya como pré-candidata ocorre após a desistência de Bivar de concorrer ao Palácio do Planalto. Ele tentará um novo mandato na Câmara dos Deputados. O pernambucano não pontuou na pesquisa Datafolha da semana passada, que mostra o ex-presidente Lula (PT) em primeiro lugar nas intenções de voto, 18 pontos à frente de Jair Bolsonaro (PL).

Em sua fala nesta terça, Bivar diz que a sua decisão "não foi uma desistência" e sim uma "formatação" da chapa. "Eu me sinto muito à vontade de acreditar que Soraya se confunde conosco nesse aspecto, não vai fazer nenhuma diferença a cabela da chapa ser Luciano [Bivar] ou Soraya", disse ele.

O nome de Soraya, que é senadora pelo Mato Grosso do Sul, ainda precisa ser oficializado na convenção nacional da União Brasil, marcada para a sexta-feira (5). Eleita na onda bolsonarista de 2018, Soraya está no meio do mandato no Senado Federal e tem mais quatro anos pela frente.

O evento contou com a presença de outras figuras do do partido, como o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, o deputados federais Júnior Bozzella e o vice-presidente da agremiação, Antônio Rueda.

O partido de Bivar detém a maior fatia de fundo eleitoral e o maior tempo de propaganda de rádio e televisão. Isso levou a campanha presidencial de Lula a buscar o apoio da legenda. Para aliados do petista, conseguir mais espaço na TV traria um impacto importante para a campanha petista e aumentaria as chances de uma definição ainda no primeiro turno.

Na esfera estadual paulista, a União Brasil e o MDB reivindicam o posto de vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), deixando em segundo plano uma possível candidatura ao Senado. Mas dirigentes da legenda dizem que, caso Rodrigo não dê ao partido a possibilidade de indicar o candidato a vice, a legenda poderia apoiar Fernando Haddad (PT) no estado.

O vereador Milton Leite, porém, foi enfático ao dizer, nesta terça, que o partido União Brasil "está fechado com Rodrigo Garcia". "Estaremos com ele em qualquer quadro. Já não há mais hoje possibilidade de ir com qualquer outra agremiação", afirmou Leite.