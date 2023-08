Tucanos estimulam Aécio a disputar Prefeitura de Belo Horizonte

"Meu esforço hoje é para ajudar o presidente Eduardo [Leite] a reorganizar o PSDB no Brasil e colocá-lo como alternativa de poder ao bolsonarismo e ao lulopetismo. Para isso, temos que fortalecer nosso discurso de oposição a esse governo [Lula], que governa com os olhos muito mais no retrovisor do que no para-brisa da história", afirma Aécio à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Membros da cúpula do PSDB têm incentivado o deputado federal Aécio Neves (MG), ovacionado em encontro do partido na semana passada, a disputar a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024.

