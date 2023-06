TSE retoma julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível

O julgamento começou na última quinta (22) e foi suspenso após a leitura do relatório do corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator da ação, Benedito Gonçalves, e as manifestações dos advogados do PDT –autor da ação– e do ex-mandatário. O processo inclui o então candidato a vice, Walter Braga Netto (PL).

Ao todo, sete ministros julgarão a ação contra o ex-presidente, protocolada pelo PDT, que o acusa de ter cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores realizada em julho do ano passado.

