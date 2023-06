TSE forma maioria contra inelegibilidade de Braga Netto em ação que mira Bolsonaro

Todos os magistrados seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, de que Braga Netto não teve envolvimento com o encontro com os representantes estrangeiros e, portanto, não deve ser condenado.

Em relação ao general da reserva, porém, os quatro ministros que já votaram, incluindo o relator, foram contra sua inelegibilidade. Netto é cotado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro na eleição municipal do ano que vem.

O julgamento foi interrompido com o placar de 3 a 1 a favor da inelegibilidade de Bolsonaro por ter convocado uma reunião com embaixadores para repetir mentiras e ataques ao sistema eletrônico de votação.

