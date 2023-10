TSE fixa regra para live eleitoral de prefeito, governador e presidente em residência oficial

Duas das ações tratavam de lives de governo feitas por ele antes das eleições no ano passado, nas quais houve pedidos de voto, e outra de eventos com governadores e artistas nos palácios do governo.

Da mesma forma, em outro exemplo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não poderá fazer uma live eleitoral em 2024 no Palácio dos Bandeirantes para pedir votos à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), somente estando livre para isso em 2026 caso mantenha a ideia de disputar a reeleição.

Na prática, por exemplo, o presidente Lula (PT) não poderá fazer lives eleitorais do Palácio da Alvorada no ano que vem para pedir votos para Guilherme Boulos (PSOL), mas somente em 2026 caso dispute a reeleição, o que já indicou que pretende fazer.

