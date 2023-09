TSE exclui Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas

"Permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas historicamente e tradicionalmente sempre realizaram, numa grande parceria com a Justiça Eleitoral, para a segurança dos eleitores dos locais de votação, além do imprescindível apoio logístico que as Forças Armadas dão na realização de transporte de urnas", afirmou.

"Não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação e na comissão de transparência eleitoral" argumentou o magistrado.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou nesta terça-feira (26) resolução que exclui as Forças Armadas do rol das entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas.

