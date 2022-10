TSE emite zerésima para mostrar que sistema de totalização está zerado

"Esses sistemas, lacrados no dia 2 de setembro, passaram por uma etapa de fiscalização que durou um ano. E, a partir daí, nós lacramos aquilo que foi fiscalizado, e acompanhado com toda transparência pelas entidades fiscalizadoras", afirmou o secretário de Tecnologia do TSE, Júlio Valente.

A demonstração foi acompanhada por representantes do Ministério Público Eleitoral, Forças Armadas, CGU (Controladoria-Geral da União), CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), OAB, PF (Polícia Federal), observadores internacionais da OEA (Organização dos Estados Americanos), além dos partidos PCdoB, PV e Cidadania.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.