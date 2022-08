TSE corta 'fundão' de Roberto Jefferson e sinaliza veto à candidatura a presidente

Antes de ser preso, o ex-deputado federal enviou a correligionários um áudio com ameaças a Moraes e no qual afirma que o STF se tornou uma "organização criminosa".

Na decisão, Moraes diz que Jefferson divulgou vídeos e mensagens com o "nítido objetivo de tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral, com ataques institucionais ao TSE e ao seu presidente".

Roberto Jefferson tornou-se ferrenho apoiador de Bolsonaro. O candidato do PTB foi preso em agosto de 2021 em operação da PF autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito da investigação que apura suposta organização criminosa atuando nas redes sociais para atacar a democracia.

O perdão da pena de prisão pelo caso do mensalão, porém, não extinguiu a inelegibilidade do petebista, afirma o MPE.

O agora candidato à Presidência foi pivô do escândalo do mensalão.

O PTB formalizou no último dia 1º a candidatura de Jefferson, com a justificativa de ampliar as opções de eleitores de direita e conter parte dos ataques da esquerda ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Jefferson ainda cumpre prisão domiciliar, mas por decisão de Alexandre de Moraes no inquérito do STF (Supremo Tribunal Federal) das milícias digitais.

O ministro do TSE afirmou que a candidatura do petebista "de pronto, revela-se inquinada de uma muito provável inelegibilidade".

O MP argumenta que mesmo tendo sido liberado da prisão em regime semiaberto por condenação no escândalo do mensalão, Roberto Jefferson segue inelegível até dezembro de 2023.

Horbach atendeu a pedido de decisão liminar (urgente e provisória) do Ministério Público Eleitoral. O órgão também recomenda o indeferimento do registro da candidatura de Jefferson, ponto que ainda será julgado pelo tribunal.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Carlos Horbach, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), decidiu nesta sexta-feira (19) cortar o acesso de Roberto Jefferson (PTB) aos fundos eleitoral e partidário. Ele ainda sinalizou que será negada a candidatura do petebista a presidente da República.

