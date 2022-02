TSE contraria PT e antecipa propaganda de TV do partido em 1 mês

A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas foi retomada em 2022 após decisão do Congresso Nacional. Os primeiros blocos vão ao ar no próximo sábado (26). A primeira agremiação a veicular seu material será o PSOL. PDT e MDB começam a transmitir, respectivamente, em 1° e 10 de março.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que protocolou os pedidos junto com os demais partidos e recorreu da decisão. Mas o TSE negou a reconsideração.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) alegou, no entanto, que as datas são distribuídas por ordem de pedido e já estavam ocupadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A propaganda partidária do PT começará a ser exibida em 24 de março. A data contraria a solicitação da legenda, que planejava suas inserções em rádio e televisão mais próximas do início da campanha eleitoral. Com a mudança, a última peça vai ao ar em 17 de maio.

