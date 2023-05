TSE condena Nikolas Ferreira e filhos de Bolsonaro por fake news contra Lula

A Coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula, entrou com a representação no TSE questionando a propaganda eleitoral irregular na internet com práticas "ilícitas e imorais".

No vídeo, Nikolas acusa Lula de incentivar o uso de drogas por crianças e adolescentes e associa a frase "faz o L" à criminalidade e censura nas redes. Carla Zambelli e os filhos do ex-presidente Bolsonaro compartilharam o conteúdo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.