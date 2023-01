Troca-troca na bancada do PT na Câmara impacta oposição a Ricardo Nunes

O PSOL, com seis vereadores no total, terá uma substituição —de Erika Hilton, eleita deputada federal.

O PT enfrentará Nunes nas urnas sem candidato próprio, algo inédito em quase 40 anos, se for sacramentado o acordo fechado por Lula para que o partido deixe de lançar um nome e apoie Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para prefeito. Até lá, a Câmara será uma das trincheiras da oposição. Como mostrou a Folha, Nunes conta com apoio da ampla maioria dos parlamentares.

A rotatividade está tão intensa que Reis, suplente recém-chegado à cadeira de Alfredinho —que virou deputado federal no lugar de Paulo Teixeira (PT), nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar—, ficará menos de três meses na vaga. Eleito deputado estadual, Reis tomará posse em março, levando a mais uma substituição.

Reservadamente, petistas admitem que a atuação em bloco pode ficar prejudicada. Apesar de se situar na oposição, o partido vota com o governo em projetos específicos, como o do Orçamento de 2023.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A troca de metade dos vereadores do PT na Câmara Municipal de São Paulo, após eleições para outros cargos e convocações de suplentes, mexe com a oposição a Ricardo Nunes (MDB), no momento em que o prefeito estrutura a candidatura à reeleição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.