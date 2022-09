'Triste e muito puto': fala de candidato ao Governo do Amazonas repercute nas redes

Manaus/AM - Ao se deparar com as péssimas condições da estrada Camanaus, em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), o candidato ao Governo do Amazonas pelo Psol, o médico e indígena Israel Tuyuka, disse que ficou “triste e muito puto” com a situação.

A fala de Tuyuka repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (29). "'Triste e muito puto', Tuyuka Israel Resumiu bem quem tá assistindo o debate e vive no Amazonas", disse um seguidor.

A declaração foi feita durante o debate entre os candidatos promovido por uma emissora de TV, na terça-feira (27) e ainda repercutia nas redes nesta quinta-feira (29). “Eu estive agora em São Gabriel da Cachoeira, na quarta-feira. Eu vi a estrada do Camanaus. Há uns quatro anos, mais ou menos, quando eu estive lá, eu vi aquela estrada pavimentada, bonitinha. Quando eu subi até São Gabriel da Cachoeira, eu fiquei triste e muito puto” disse Tuyuka.

Natural de São Gabriel, Tuyuka tem o cuidado com o meio ambiente uma de suas principais bandeiras. Ele disse ainda, que se eleito, o programa de pavimentação de estradas e vicinais no interior será feito com cuidado e respeito às florestas.