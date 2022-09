Tribunal Eleitoral do Rio barra candidatura do 'faraó dos bitcoins'

O entendimento do TRE-RJ confirma o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a cassação do registro.

O desembargador Luiz Paulo Araujo, relator do processo, disse que a análise dos pedidos de candidatura pela Justiça Eleitoral deve considerar a "vida pregressa do candidatos".

O caso veio a público em agosto do ano passado na Operação Kryptos. A Polícia Federal (PF) revelou um esquema bilionário de transações fraudulentas no mercado de criptomoedas iniciado em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e atribuído a Glaidson.

