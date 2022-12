TRE reprova contas eleitorais de general Pazuello

Os desembargadores consideraram grave o fato da campanha do general ter declarado com atraso gastos de R$ 286,4 mil, o equivalente a 30% da despesa do ex-ministro na campanha.

O general da reserva Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde eleito deputado federal, teve as contas eleitorais rejeitas nesta segunda-feira (12) pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio de Janeiro.

