TRE-AP pede o adiamento da eleição em Macapá devido à falta de energia

SÃO PAULO, SP, E MACAPÁ, AP (FOLHAPRESS) - O TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá) solicitou formalmente ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o adiamento das eleições em Macapá devido à falta de energia.

A reportagem confirmou a informação com as assessorias do TSE e do TRE-AP.

À TV Globo, Rommel Araújo de Oliveira, presidente da Justiça eleitoral local, afirmou que "diante da falta de energia e de água" e "de protestos" pediu o adiamento até o restabelecimento regular da energia elétrica.

Mais cedo, em sua live realizada nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que 100% do restabelecimento da energia elétrica no estado ocorreria até a próxima quarta-feira.

Todas as 16 cidades do Estado do Amapá sofrem com apagão desde o dia 3 de novembro. A queda de energia generalizada teria ocorrido devido a um incêndio no transformador 1 da Subestação de Macapá, que pertence à empresa LMTE, por causa de um raio. A companhia é a responsável pela energia em cerca de 70% do Estado.

Além dos danos causados pela falta de energia elétrica, os moradores têm enfrentado problemas no abastecimento de água e nas redes de comunicação (telefonia fixa e móvel e internet). Houve registros de protestos da população em várias regiões.