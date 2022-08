TRE-AL determina que emissora de Collor trate candidatos igualmente

MACEIÓ (FOLHAPRESS/UOL) - O TRE-AL (Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas) determinou que a TV Gazeta, emissora pertencente à família do ex-presidente e candidato a governador Fernando Collor de Mello (PTB), conceda tratamento igualitário a todos os candidatos que concorrem ao governo alagoano nas eleições deste ano.

O desembargador Felini de Oliveira Wanderley acatou pedido da coligação "Alagoas Merece Mais", do candidato Rodrigo Cunha (União Brasil), que acusa a emissora, a líder de audiência no estado, de dar espaço desigual aos candidatos que disputam o pleito local.

Segundo Cunha, o canal prioriza as agendas do primeiro colocado e segundo colocado nas pesquisas de intenções de votos, Paulo Dantas (MDB) e Collor, respectivamente, com reportagens diárias sobre eles, enquanto o demais postulantes só são mencionados dia sim, dia não.

Conforme a coligação, a conduta da TV Gazeta "desequilibra o pleito, dada a visibilidade dos candidatos que não contemple as duas primeiras colocações, mesmo com diferenças mínimas entre as margens percentuais de intenções de votos".

Em sua decisão, o desembargador determinou que a emissora readeque "os critérios de cobertura jornalística epigrafada conferindo tratamento isonômico aos candidatos ao cargo de governador em Alagoas de modo a viabilizar a divulgação de suas atividades, entrevistas e outras ações de sua agenda, num cenário que assegure a aparição de todos em mesmo quantitativo de dias na semana".

A TV Gazeta não se manifestou sobre a decisão do TRE-AL.

Ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello concorre ao governo de Alagoas no pleito deste ano, e conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele está em segundo lugar nas pesquisas de intenções de votos, atrás do atual governador, Paulo Dantas, que tem o apoio da família Calheiros e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com levantamento do Paraná Pesquisas, Rodrigo Cunha, que conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), está na terceira posição. O ex-prefeito Rui Palmeira (PSD) está em quarto na preferência dos eleitores alagoanos.