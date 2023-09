Toffoli anula provas da Odebrecht e diz que prisão de Lula foi ‘armação’

"Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações ilegais", concluiu o ministro.

Toffoli disse ainda que, diante da "gravidade da situação", "já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser chamada de dos maiores erros judiciários da história do país".

A decisão atende ao pedido da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alegava que as provas foram obtidas de forma ilegal.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, invalidou nesta quarta-feira (6) todas as provas obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht. As informações sustentaram as ações e operações da Operação Lava Jato, que teve mais de 70 fases.

