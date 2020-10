'Tinder eleitoral' ajuda na escolha de vereadores para eleições

A plataforma #TemMeuVoto surgiu em 2018. "É uma tecnologia para auxiliar na busca do candidato ideal, por afinidade de ideias", afirma o coordenador do projeto, André Szajman. “Para os políticos, é uma grande oportunidade de se aproximarem de seus eleitores, e demonstrarem que mereceram o seu voto".

Segundo a Agência Brasil, a plataforma é similar aos aplicativos de relacionamentos, mas voltada para as eleições. Ela se baseia em perguntas que auxiliam a apontar quais políticos têm ideias similares às do eleitor. Para participar dessa espécie de “Tinder eleitoral” e, possivelmente dar um match, o usuário precisa responder algumas questões, a exemplo dos temas que considera prioritários, como transporte, saúde, educação, cultura, entre outros.

Não é necessário cadastro prévio. Após as respostas, a plataforma disponibiliza uma lista com os candidatos a vereador que mais mais se identificam com as preferências do eleitor, que poderá marcar seus favoritos e gerar uma espécie de "colinha eletrônica" com os seus candidatos escolhidos.