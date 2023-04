‘Tentativa de criar polêmica’, diz Boulos sobre vídeo de reunião com Datena

"Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito, nós podemos sair. O PSOL é um partido que está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, vai querer fazer o [Fernando] Haddad. [O PT] Não quer que você [Boulos] seja eleito, para você se fuder na eleição, [e dizerem] tá vendo, o Boulos não tem potencial”, trechos das falas de Datena.

Datena ainda não se manifestou sobre a divulgação. No vídeo, o apresentador sugere ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Boulos, que já tem um acordo com o PT para escolha do futuro vice nas eleições municipais de 2024.

“Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica”, escreveu Boulos.

Por meio do Twitter, Boulos disse que a divulgação do vídeo foi um tentativa de criar polêmica de um encontro informal para tratar sobre futebol e política.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se manifestou sobre a divulgação de vídeo de reunião com o jornalista e apresentador José Luiz Datena (PDT) . No vídeo, o apresentador sugere a Boulos que “peite” o presidente Lula e o PT para formarem uma chapa à Prefeitura de São Paulo.

