Temer rebate críticas de Lula e o acusa de 'reescrever a história'

À época, o ex-presidente afirmou lamentar a "deselegância" do petista e ressaltou que Dilma foi derrubada pelo povo e pelo Congresso Nacional. "Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um 'golpe de sorte', pois recuperamos o país da maior recessão da sua história", disse ele em publicação no Twitter.

Já Temer rebateu o atual mandatário antes sobre o processo que o alçou à Presidência -às vésperas do segundo turno, ele repetiu a ideia de que o Brasil havia passado por um golpe de sorte quando Lula afirmou, em debate, que Bolsonaro havia recebido a chefia do Executivo de um golpista.

Temer afirmou, em nota divulgada em suas redes sociais, que o petista insiste em manter-se no palanque e tenta "reescrever a história por meio de narrativas ideológicas". O centro das críticas do atual presidente é o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, chamado por ele de golpe.

