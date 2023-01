Temer critica Lula por falar em 'golpe'

Antes, o termo já havia sido usado em uma publicação institucional no site do Palácio do Planalto sobre a nova gestão da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação). "Rita Freire [será a] presidente do Conselho Curador da EBC, cassado após o golpe de 2016", diz o texto.

Ele afirmou ainda que as únicas coisas que destruiu durante seus dois anos e meio na Presidência foram índices econômicos negativos. "Como se vê, com a nossa chegada ao governo o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim 'vítima' de um Golpe de Sorte", afirmou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) respondeu à fala do presidente Lula (PT), que o chamou de golpista nesta quarta-feira (25), em entrevista coletiva em Montevidéu, no Uruguai.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.