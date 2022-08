Tebet se sai melhor, e Bolsonaro pior no 2º bloco, aponta pesquisa qualitativa com eleitores

Assim como no primeiro bloco, Tebet e Ciro foram os mais bem avaliados, com 73% e 71% de ótimo e bom, respectivamente. Ambos tiveram 8% de ruim e péssimo. Lula teve 49% de ótimo e bom e 22% de ruim e péssimo.

No segundo bloco, jornalistas fizeram perguntas aos postulantes e escolheram um segundo candidato para comentar a resposta do concorrente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata Simone Tebet (MDB) teve o melhor desempenho no segundo bloco do debate deste domingo, de acordo com pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com 64 pessoas em tempo real. Já Bolsonaro foi o pior, repetindo a posição que teve no primeiro bloco.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.