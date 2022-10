Tebet fará caminhada em apoio a Lula na Faria Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Rosângela Lyra, presidente do Instituto Política Viva, está organizando uma caminhada em apoio ao ex-presidente Lula (PT) na manhã deste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições, com a senadora Simone Tebet (MDB).

A passeata ocorrerá na avenida Faria Lima, considerado o centro financeiro da capital paulista. A ideia é aproximar a chapa Lula-Alckmin do empresariado, do mercado financeiro e de representantes que tradicionalmente têm resistência a votar no PT.

Intitulado "Sábado de Esperança", o movimento convida os interessados a usarem roupas brancas —proposta da própria Tebet. "É muito emblemática essa caminhada, fora do eixo da Paulista, com 'faria limers'", afirma Lyra.