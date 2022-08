Tebet, ex-CPI da Covid, parte pra cima de Bolsonaro sobre ações na pandemia

"Temos radicalizaçãoe desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia a todo o momento, não respeita a impressa livre, a independência do Supremo, do Poder Judiciário e do Legislativo. Precisamos trocar o presidente da República", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Tebet, presidenciável do MDB, se tornou uma das principais críticas a Jair Bolsonaro no debate.

