TCU deve ordenar que Bolsonaro devolva também armas que recebeu de presente

Os ministros do TCU devem negar a proposta do ex-presidente e determinar que todos os bens (joias e armas) sejam enviados a órgãos públicos, como a Receita Federal, a Polícia Federal e o patrimônio público da União.

Eles não incluíram no lote, no entanto, as armas recebidas por Bolsonaro.

O fuzil foi customizado com o nome de Bolsonaro, segundo informações publicadas pelo site Metrópoles. A pistola pode ter preços que variam de R$ 5,9 mil a R$ 15,6 mil. Modelos semelhantes do fuzil custam entre R$ 32 e R$ 42 mil.

