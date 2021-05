TCU desmente Pazuello e diz que não se opôs à compra de vacinas da Pfizer

Esse aceite deveria ocorrer caso seja a prática em negócios firmados com diversos países e em caso de "requisito intransponível para a aquisição do produto". A Pfizer disse que as cláusulas propostas ao Brasil são as mesmas das ofertadas aos demais países.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), chegou a citar essa posição do TCU, logo após a fala do general. Pazuello, então, disse que havia se equivocado.

