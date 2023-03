TCU alerta Bolsonaro que todas as joias recebidas como presentes deverão ser entregues à Caixa

No mesmo dia, um kit de armas foi entregue à Polícia Federal, também por determinação do TCU.

Além desses presentes, um conjunto de joias supostamente direcionados à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi apreendido no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) em outubro de 2021. Os artigos de luxo estavam com um assessor de Albuquerque, que tentou ingressar no país sem declará-los à Receita Federal.

Jair Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita um primeiro estojo com artigos de luxo em 2019, durante viagem àquele país. O material entrou para o acervo presidencial no dia 11 de novembro daquele ano, segundo mostrou a Folha de S.Paulo.

As deputadas afirmaram que um outro conjunto de joias foi diretamente entregue ao então presidente, que ordenou a guarda dos objetos no acervo privado da Presidência em 2019 e recebeu em seu gabinete em 2022.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da União), enviou um alerta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que, caso existam outros presentes recebidos do governo da Arábia Saudita, estes deverão ser restituídos imediatamente.

