Tarcísio vê caso Antonov 'superado' e, ao lado de Bolsonaro, diz ter relação republicana com Lula

Ao lado de Bolsonaro durante todo o evento, o governador disse ainda que a ausência no evento do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, "não afeta os negócios".

Na sexta (28), enquanto aliados de Lula cobravam investigação do caso pelo Ministério Público, redes bolsonaristas buscavam refutar as críticas, com base em nova reportagem com um diretor da Antonov citando uma negociação preliminar com o governo.

O caso eclodiu após reportagem da CNN Brasil afirmar que a empresa ucraniana deixou de investir US$ 50 bilhões no Brasil devido a falas de Lula sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que foi apontado como fake news por petistas.

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio também afirmou ter uma relação republicana com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

