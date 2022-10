Tarcísio tem 52% dos votos válidos em SP e Haddad, 48%, aponta Ipec

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (29) aponta um empate técnico entre o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo de São Paulo.

Tarcísio aparece com 52% contra 48% do petista em votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos. Tanto Tarcísio quanto Haddad mantiveram as intenções de votos válidos do levantamento anterior, em 25 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Este é o último levantamento do Ipec antes do segundo turno, que acontece neste domingo (30). Também é o primeiro após o debate promovido pela TV Globo na última quinta-feira (27), em que as campanhas apontaram erros nas estratégias adotadas por seus candidatos no confronto.

*

VOTOS VÁLIDOS

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 52% (52% na pesquisa anterior)

Fernando Haddad (PT): 48% (48% na pesquisa anterior)

REJEIÇÃO

Fernando Haddad (PT): 53% (43% na pesquisa anterior)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 34% (31% na pesquisa anterior)

*

No primeiro turno, no último dia 2 de outubro, o ex-ministro da Infraestrutura terminou à frente, com 42,32% (9.881.995 votos), enquanto o ex-prefeito teve 35,70% (8.337.139 votos).

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas presenciais em 84 municípios paulistas, de 27 a 29 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-03129/2022 e custou R$ 167.960,00.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.