Tarcísio tem 46%, e Haddad, 41% em SP; brancos e nulos são 9%, e indecisos, 4%, mostra Ipec

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos) está à frente de Fernando Haddad (PT) na disputa de segundo turno pelo Governo de São Paulo, de acordo com a primeira pesquisa Ipec divulgada após o primeiro turno, nesta terça (11).

O bolsonarista tem 46% dos votos totais contra 41% do petista. Os que pretendem votar em branco ou nulo somam 9% e os indecisos, 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

No cálculo dos votos válidos, Tarcísio registra 53% e Haddad, 47%. A conta exclui os brancos e nulos e é usada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para totalizar o resultado das eleições.

Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos dois não são lidos ao entrevistado, o ex-ministro também aparece na frente, com 34% de menções, contra 30% do ex-prefeito. Os indecisos, porém, sobem para 23%, e os brancos e nulos oscilam para 11%.

O Ipec ouviu 2.000 pessoas pessoalmente de domingo (9) até esta terça, em 84 municípios do estado. O levantamento foi encomendado pela Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03658/2022.

No última sexta (7), sondagem do Datafolha apontou Tarcísio com 50% das intenções de voto e Haddad com 40% —além de 6% de brancos e nulos e 4% de indecisos. Contando apenas os válidos, o primeiro tinha 55% e o segundo, 44%.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.

Até o instante de apertar o botão na urna, muitas variáveis podem fazer com que as pessoas mudem de posição. Para fazer uma análise mais ampla do cenário eleitoral, o eleitor deve levar em conta o conjunto de questões que os levantamentos abordam.

No primeiro turno, as principais pesquisas mostravam Haddad na liderança, mas ele acabou atrás do adversário, num placar de 42,32% a 35,70% dos votos válidos. O segundo turno da eleição será realizado no próximo dia 30, domingo.

O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades no mês anterior porque o acordo de licenciamento da marca terminou.