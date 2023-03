Tarcísio será homenageado por entidade de Doria por ação no litoral norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participará de um almoço promovido pelo grupo Lide, criado por seu antecessor no cargo João Doria, no dia 13 de março, em São Paulo.

No evento, com previsão de presença de 340 empresários, Tarcísio será homenageada pelas ações adotadas após o desastre causado pelas chuvas no litoral norte, durante o Carnaval.

É o segundo gesto de aproximação entre Doria e Tarcísio nas últimas semanas. O ex-governador convidou o atual ocupante do cargo a participar de um evento do Lide que ocorrerá em Londres no final de abril.

Um dos palestrantes, na ocasião, será o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).