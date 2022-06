Tarcísio responde a Haddad: levar sede do governo à Cracolândia é 'ideia genial'

Haddad afirmou: "o candidato do Bolsonaro falou que quer mudar a sede do governo do Estado para o centro da cidade. Vai ver que é para não se perder. Não é daqui, não deve saber onde fica".

"Se o centro de Poder estiver no centro de São Paulo, é uma coisa muito boa", argumentou o ex-ministro da Infraestrutura. "Imagina se isso fosse feito onde hoje é a Cracolândia. Se o poder estiver lá, as pessoas vão voltar a circular e a segurança pública será reforçada."

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) ironizou a proposta de Tarcísio de Freitas (Republicanos), nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Palácio dos Bandeirantes, de transferir a sede do Executivo estadual do Morumbi, na zona sul, para o centro da cidade. Em resposta, o ex-ministro da Infraestrutura disse que considera a sua ideia "genial".

