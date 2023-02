Tarcísio recebe diagnóstico de Covid e vai despachar do Palácio dos Bandeirantes

Não é a primeira vez que Tarcísio contrai a doença. Em 2020, quando ainda era ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, ele também recebeu diagnóstico de Covid. Na ocasião, o chefe do Executivo afirmou que seu ministro já estava "tomando hidroxicloroquina", medicamento sem eficácia comprovada para a Covid.

"Comunico que hoje testei positivo para a Covid-19. Tenho sintomas leves e seguirei despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo todos os protocolos de segurança. Estou sendo acompanhando pelo Dr. Esper Kallás, presidente do @butantanoficial", escreveu em rede social.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.