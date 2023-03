Tarcísio participa de cerimônia do Corpo de Bombeiros e é elogiado por bolsonaristas

O governador de São Paulo e Lula atuaram em conjunto nas tragédia das chuvas no litoral norte e já disse que ele e o petista agora são sócios. No entanto, Tarcísio também tem feito gestos ao bolsonarismo, como mostrou o Painel. Antes das fortes chuvas, ele participava de uma confraternização em Campinas que reuniu ex-ministros de Bolsonaro e aliados do ex-presidente.

