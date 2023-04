Tarcísio fixa mínimo paulista em R$ 1.550, com reajuste maior que o de Lula

O reajuste paulista é maior que o federal, de 8,9%, a ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ocasião do Dia do Trabalho. O salário mínimo nacional passará a R$ 1.320.

Em qualquer hipótese os reajustes são maiores do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 4,65%, e superiores ao aumento que foi concedido no ano passado, de 10,3%.

