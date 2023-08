Tarcísio exalta gestão do ex-presidente Bolsonaro: 'entregou resultado'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na sexta-feira, 25, da Festa do Peão, em Barretos, no interior de São Paulo. Ele subiu no palco da arena de rodeio ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e foi recebido pela plateia com aplausos e gritos de "mito". Depois, em evento fechado, criticou a reforma tributária, dizendo que prejudica o agronegócio.

Antes, em breve discurso ainda na arena, Bolsonaro exaltou a própria gestão e alfinetou o seu sucessor no cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, o Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu diria infelizmente por quem assumiu, mas não estamos aqui fazendo política", disse o ex-presidente. Pouco antes da fala de Bolsonaro, Tarcísio assumiu o microfone e exaltou a Festa do Peão e o agronegócio. Ele disse ainda que Bolsonaro é um "grande amigo" e elogiou a gestão do padrinho político. "Uma pessoa que fez um excelente governo, que entregou resultado", disse. "Sou muito grato a esse homem, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente, é o seguinte: é mito mesmo."

Após o discurso, Bolsonaro, Tarcísio e outras autoridades dirigiram-se para um espaço reservado, onde o ex-presidente recebeu o título de Cidadão Honorário de Barretos. A solenidade ocorreu a portas fechadas, com imprensa e apoiadores do ex-chefe do Executivo aguardando do lado de fora.

Nos bastidores, a organização da cerimônia foi marcada por tensão. Isso porque havia o temor da entrega do título ser feita no palco da Festa do Peão - fato que preocupava parte dos organizadores do rodeio por causa das investigações e polêmicas que envolvendo o ex-presidente.