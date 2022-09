Tarcísio e Rodrigo sobem, e vantagem do líder Haddad diminui em SP, mostra Datafolha

A melhora é atribuída pelo entorno de Rodrigo às propagandas eleitorais na TV, que exaltam feitos do tucano no governo. Ele assumiu em abril, depois que Doria, seu antecessor e aliado, renunciou para concorrer à Presidência da República, o que não deu certo.

O candidato do PT segue como o mais conhecido de todos, ainda com taxa bem acima dos adversários, embora Tarcísio e Rodrigo tenham crescido de forma considerável. Haddad era conhecido por 89% na rodada anterior ante 92% agora.

Rodrigo tem buscado esconder sua ligação com João Doria (PSDB), de quem era vice, e prega contra a briga ideológica no estado. Já Haddad e Tarcísio estão colando em seus padrinhos, inclusive exibindo os presidenciáveis em suas peças publicitárias.

A aposta de adversários, no entanto, era a de que o tucano, mesmo controlando a máquina do Palácio dos Bandeirantes, teria dificuldade de crescer diante da polarização nacional -Haddad é o representante de Lula (PT) enquanto Tarcísio é o de Jair Bolsonaro (PL).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Rodrigo conta com a propaganda eleitoral para alavancar sua campanha. O tucano tem o maior tempo de TV, com 4 minutos e 17 segundos.

As simulações de segundo turno também evidenciam uma piora na situação de Haddad no levantamento.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.808 pessoas em 74 cidades do estado de terça-feira (30) a quinta-feira (1°). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04954/2022.

A nova pesquisa capta o efeito do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que começou a ser veiculada na sexta-feira (26).

Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ocupava a segunda colocação com 16%, agora marcou 21%. Em terceiro, aparece Rodrigo Garcia (PSDB), com 15% (antes ele tinha 11%).

