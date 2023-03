Tarcísio é liberado pelos médicos e seguirá a Paris após retirar cálculo renal

O pacote também inclui obras prometidas há décadas, como a conclusão do trecho norte do Rodoanel e o trem intercidades para ligar a capital a cidades como Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos.

O plano inclui a transferência da sede administrativa do governo, atualmente no Morumbi (zona oeste), para os Campos Elíseos, no centro da capital paulista. Foram citadas ainda a privatização da Emae (Empresa Metropolitana de Água e Energia) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico) --neste caso, em até dois anos.

O objetivo da missão é o de atrair investimentos e apresentar o pacote de projetos do Programa de Iniciativa Privada. A gestão apresentou, em fevereiro, mais de dez projetos de concessões e parcerias com a iniciativa privada, a maioria na área de transportes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi liberado pela equipe médica nesta quarta-feira (29) para seguir com a missão do Governo de SP na Europa. Ele passou por procedimento na terça (29) em Londres para a retirada de um cálculo renal.

