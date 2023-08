Tarcísio diz que trabalhar com Nunes tem sido 'fácil e gostoso' e prefeito retribui com elogios

Pré-candidato à reeleição no ano que vem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), busca construir uma imagem de parceiro do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesta terça-feira, 1º, em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede da administração paulista, os dois políticos trocaram afagos enquanto Nunes destacou o trabalho conjunto entre a gestão municipal e a estadual.

Durante o evento, o prefeito elogiou a atuação de Tarcísio e disse que tem "vários trabalhos" com o governador. Nunes disse ainda que a ação em conjunto tem gerado avanços em políticas públicas, como na área de habitação.

Ao comentar o lançamento da campanha "São Paulo Para Todas", de combate à violência contra a mulher, Nunes reforçou a importância da parceria com Tarcísio. "Minha vinda aqui é para dizer da alegria de vocês estarem fazendo esse trabalho, que a gente tá junto e para dar essa mensagem - que acho que é importante - de vários atores trabalharem juntos nessa ação fundamental", disse.

A declaração de Nunes contrasta com seu próprio discurso de semanas atrás, quando o prefeito disse que Tarcísio não conversou com ele sobre a ideia de deslocar o fluxo da Cracolândia da região de Campos Elíseos para o Bom Retiro. Em entrevista à CNN Brasil antes do evento, Nunes afirmou que o episódio foi somente um "problema de comunicação".

Tarcísio, por sua vez, afirmou que Nunes é um "grande companheiro" e que eles possuem uma sólida parceria. Em março, o governo já havia afirmado que parcerias de sua gestão com a Prefeitura da capital ajudam a impulsionar a candidatura de Nunes à reeleição em 2024. Nos bastidores, o apoio do governador à reeleição de Nunes já é dado como certo.

"Como tem sido fácil, como tem sido gostoso, trabalhar com Ricardo Nunes. Tem muita coisa pra gente fazer aqui na nossa cidade de São Paulo e as tarefas do governo do Estado ficam mais fácil quando a gente tem essa parceria sólida", disse.

O principal adversário de Nunes nas eleições do ano que vem será o pré-candidato do PSOL, deputado Guilherme Boulos, que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Nunes procura o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim, a polarização vista nas eleições de 2022 deve se repetir na cidade de São Paulo no próximo ano.

Embora Bolsonaro ainda não tenha declarado apoio explícito a Nunes, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já expressou a importância do ex-presidente apoiar o prefeito em 2024, com o objetivo de evitar uma vitória da esquerda.